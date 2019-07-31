شكرا لقرائتكم الزمالك يعلن انتقال أحمد مدبولي لصفوف الإسماعيلي رسميا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة مرتضي منصور، انتقال أحمد مدبولي صانع ألعاب الفريق لصفوف النادي الإسماعيلي خلال الموسم الكروي الجديد. قال مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك، أن أحمد مدبولي انتقل لصفوف الإسماعيلي فى إطار صفقة انتقال محمد عواد حارس الدراويش للقلعة البيضاء خلال التنقلات الحالية. ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.

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