شكرا لقرائتكم مرتضي منصور يكشف حقيقة تولي شيكابالا منصب مدير الكرة بالزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، حقيقة تولي محمود عبد الرازق شيكابالا، صانع ألعاب الزمالك، منصب مدير الكرة للفريق الكروى، خلال الموسم الجديد.

وانتقد مرتضي منصور الأنباء الخاصة بحديثه مع شيكابالا حول توليه منصب مدير الكرة مؤكدا أنه لم يتحدث مع الفهد الأسمر طوال الفترة الماضية، إلا لحسم عودته للفريق فقط.

وقام مرتضي منصور، بعرض بعض الفيديوهات الخاصة بمباريات للنادي الأهلي خلال الموسم الماضي، تضمنت أخطاء تحكيمية لصالح الفريق الأحمر وفقا لوجه نظر رئيس نادي الزمالك.

ويقام مؤتمر الزمالك، بحضور الصفقات الجديدة التى تعاقد معها مجلس الإدارة خلال فترة التنقلات الحالية وهى الحارس محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أوناجم من الوداد المغربي وأشرف بن شرقي من الهلال السعودي والحارس الشاب محمد صبحي من بتروجت والحارس محمد أبو جبل من سموحة ومحمد عبد الشافي ظهير أهلي جدة السابق "حر" وإسلام جابر من مصر المقاصة وكريم بامبو "حر" و محمود عبد الرازق "شيكابالا" العائد من الإعارة ومصطفى محمد العائد من الإعارة.