شكرا لقرائتكم رسميا .. مرتضي منصور يعلن عن 10 صفقات جديدة للزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن بشكل رسمى ونهائى مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك عن تعاقد القلعة البيضاء مع 10 صفقات جديدة خلال الميركاتو الصيفى الجارى. قال مرتضي منصور، خلال مؤتمر تقديم صفقات الزمالك فى الموسم الجديد، أن القلعة البيضاء تعاقدت مع كلا من محمد صبحي حارس بتروجت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى ومحمد عبد الشافي لاعب أهلي جدة السابق وعودة مصطفى محمد بعد انتهاء إعارته لطلائع الجيش وعودة محمود عبد الرازق شيكابالا وانضمام كريم بامبو لاعب الإسماعيلى وإسلام جابر لاعب مصر المقاصة وأشرف بن شرقى لاعب الهلال السعودى ومحمد أوناجم لاعب الوداد المغربى.

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