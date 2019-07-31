شكرا لقرائتكم الأهلي يكثف مفاوضاته لضم قفشة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وشهدت الساعات الماضية تطورات جديدة في الصفقة، رغم أن المفاوضات الماضية كانت أوشكت على النجاح لإتمام الصفقة مقابل 25 مليون جنيه وإعارة أحمد حمدي لاعب الاهلي إلى بيراميدز .
حيث شهدت إعارة أحمد حمدي لبيراميدز بعض العراقيل بشكل دفع الأهلي لترشيح لاعبين أخرين ويأتي في مقدمتهم محمد شريف وهشام محمد لاختيار أحدهما بجانب الـ25 مليون جنيه لانتقال :"قفشة" للأهلي.
ويكثف مسئولو القلعة الحمراء التفاوضات حالياً مع إدارة بيراميدز لحسم الصفقة خاصة وأن أخر موعد للقيد الافريقي اليوم فيما سبق ووقع اللاعب للأهلي وأعلن رغبته في اللعب للقلعة الحمراء دون غيره من الأندية المحلية.
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