شكرا لقرائتكم فيفا يستفسر من الجبلاية عن موقف لجنة فض المنازعات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن المنتظرأن يتم تشكيل لجنة فض المنازعات قبل بداية الموسم الجديد 2019-2020 من أجل النظر فى شكاوى اللاعبين والأندية مع اتحاد الكرة على أن يكون أعضاء اللجنة من المستشارين القانونين وبعض لاعبى كرة القدم.
يذكر أن اتحاد الكرة سيكون مقراً للجنة فض المنازعات وسيتم مخاطبة "فيفا" خلال الساعات المقبلة للإعلان عن موعد تشكيل اللجنة.
كان اتحاد الكرة تلقى اليوم أيضًا خطابات من أندية الجمعية العمومية من أجل عقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة الأساسية للجبلاية،ووصلت الخطابات لأكثر من 88 ناديا لعقد جمعية عمومية غير عادية.
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