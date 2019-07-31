خوفًا من الحسد.. "قل أغوذ برب الفلق".. مرتضي منصور يستهل المؤتمر الصحفي للإعلان عن 10 صفقات جديدة

أحمد أبوعقيل

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي لنادى الزمالك بحضور كل الصفقات الجديدة التى تم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

واستهل مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، المؤتمر الصحفى بقراءة سورة الفلق، خوفا من الحسد ، بعد النجاح فى إبرام أكثر من صفقة مميزة خلال ميركاتو الصيف.

الصفقات الجديدة

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وتعاقد الزمالك مع كل من: محمد عواد حارس الإسماعيلى، ومحمد أوناجم جناج الوداد المغربى، وأشرف بن شرقى مهاجم الهلال السعودى، ومحمد صبحى حارس بتروجت، ومحمد أبو جبل حارس سموحة، ومحمد عبد الشافى ظهير أهلى جدة، وإسلام جابر المنضم من المقاصة، وكريم بامبو، وسيشهد المؤتمر الصحفى حضور محمود عبد الرازق شيكابالا بعد قرار الإدارة بعودته ومصطفى محمد مهاجم الفريق .

ويشهد المؤتمر حديث مرتضى منصور عن الجلسات التى جمعته بالسويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى السابق للأبيض، أثناء فترة قيادته للفريق، قبل رحيله بعد نهاية عقده بنهاية شهر مايو الماضى، وأسباب إقالته لخالد جلال، الذى تولى القيادة الفنية للأبيض خلفًا للمدير الفنى السويسرى.

وقاد جلال الفريق فى 4 مباريات أمام الإنتاج الحربى والجونة والإسماعيلى والأهلى على الترتيب، حقق خلالها التعادل فى مباراتين وفاز فى أخرى وهُزم أمام الأحمر فى القمة 118 من الدورى، الذى احتل الأبيض خلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب، بالإضافة إلى الحديث عن المدرب القادم للقلعة البيضاء والذى أكد أنه سيكون أجنبيًا وأسباب رفضه استقدام مدرب محلى فى تلك المرحلة.