يوفنتوس ويونايتد يتفقان مبدئيا على تبادل ديبالا ولوكاكو

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اتفق ناديا يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنكليزي مبدئيا على اتمام صفقة تبادلية تقضي بانتقال مهاجم الأول الأرجنتيني باولو ديبالا في صفقة تبادلية مع رأس حربة الثاني البلجيكي روميلو لوكاكو، بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي إيطاليا".

وكان لوكاكو الذي فقد مركزه في التشكيلة الأساسية لمانشستر يونايتد الموسم المنصرم مرشحا للانتقال الى قطب إيطاليا الآخر انتر ميلان، لكن الأخير لم يوافق على قيمة الصفقة مع ادارة "الشياطين الحمر" التي طالبت بمبلغ 75 مليون جنيه استرليني للتخلي عن المهاجم البلجيكي، في حين عرض الفريق الإيطالي 54 مليون جنيه بحسب بعض التقارير.

وكشفت الشبكة الإيطالية بان مدير أعمال ديبالا تواجد في لندن في اليومين الأخيرين من اجل التوصل الى اتفاق يقضي بانتقال ديبالا الى صفوف مانشستر يونايتد، مشيرة الى ان اتمام الصفقة يتوقف على موافقة المهاجم الأرجنتيني بالرحيل عن يوفنتوس.

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وخسر ديبالا مركزه في التشكيلة الأساسية لفريق "السيدة العجوز" الموسم الماضي لاسيما بعد انتقال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قادما من ريال مدريد الاسباني.

وكان ديبالا اعلن عن رغبته في البقاء ضمن صفوف يوفنتوس، لكنه يبدو بانه لا يدخل ضمن مخططات المدرب الجديد ماوريتسيو ساري.

ويدافع ديبالا عن ألوان يوفنتوس منذ صيف العام 2015 حين انضم الى صفوفه قادما من باليرمو. وهو قدم أداء متفاوتا في الموسمين الأخيرين، اذ أنهى موسم 2017-2018 مع 26 هدفا في 46 مباراة في مختلف المسابقات، وموسم 2018-2019 الذي شهد انضمام رونالدو، مع 10 أهداف فقط في 42 مباراة.

في المقابل، انضم لوكاكو الى صفوف يونايتد قادما من إيفرتون في صيف 2017، في صفقة قدرت قيمتها بـ75 مليون جنيه استرليني، وشكلت حينها رقما قياسيا لانتقال لاعب بين ناديين إنكليزيين.