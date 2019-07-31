طلبات لإقامة مباراتي الأهلي واطلع برة داخل مصر

اعلن مسئولي نادي اطلع برة السوداني في جنوب السودان، بأنهم قد تواصوا مع إدارة النادي الأهلي بخصوص مباراة الذهاب بين الفريقين المقرر أن تقيم في الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريفيا القادمة، حيث قد أشار مسئولي نادي جنوب السودان، بعرض نادي اطلع برة بإقامة المباراة بشكل ودي في مباراة الذهاب في مصر بدلا من جنوب السودان.

حيث أنه كان من المقرر في وقت سابق أقامة المباراة الودية ما بين الفريقين مباراة الذهاب داخل جنوب السودان، مع العلم بأن مباراة الإياب سوف تقام في مصر، وأما في الوقت الحالي يدرس الجهاز الفني للنادي أمر مكان أقامة المباراة لحين وصول خطاب رسمي من إدارة النادي في السودان بذلك الطلب رسميا.