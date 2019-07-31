رئيس الزمالك يوجه رسالة جديدة للخطيب.. ويؤكد: لا تفريط في القوام الأساسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

وجه رئيس نادي الزمالك رسالة جديدة لمحمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي على هامش المؤتمر الصحفي الذي يعقد حاليًا بمقر النادي بميت عقبة.

ويُقدم نادي الزمالك صفقاته الجديدة والتي قام بها مؤخرًا استعدادًا للموسم الجديد حيث دعمت الإدارة الفريق بالتعاقد مع 8 لاعبين بجانب إعادة محمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى محمد.

وقال :"يا خطيب أنا لساني طويل، رجعوا السعات والفلوس التي حصلتوا عليها من تركي آل الشيخ".

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في المقابل، أكد رئيس نادي الزمالك أنه لا نية في التفريط على القوام الأساسي في الفريق الأبيض خلال الصيف الحالي.

ونفى رئيس الزمالك صحة ما تردد عن رحيل أي من الثلاثي محمود علاء وطارق حامد وفرجاني ساسي.

وكان نادي أهلي جدة السعودي نفى الدخول في مفاوضات رسمية من أجل ضم محمود علاء، في المقابل أشارت تقارير صحفية سعودية إلى وجود رغبة من جانب اتحاد جدة لاستعارة طارق حامد.

جدير بالذكر أن إدارة الزمالك تعاقدت مع 8 لاعبين وهم: أشرف بن شرقي - محمد أوناجم - إسلام جابر - محمد عبد الشافي - كريم بامبو - محمد عواد - محمد صبحي - محمد أبو جبل.