8 صفقات وعودة شيكا ومصطفى محمد.. الزمالك يقدم نجومه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365: قدّم نادي الزمالك صفقاته الصيفية استعدادًا للموسم الجديد حيث دعمت إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع 8 لاعبين بجانب عودة مصطفى محمد ومحمود عبد الرازق "شيكابالا". إدارة الزمالك دعمت مركز حراسة المرمى بالتعاقد مع محمد عواد من الإسماعيلي ومحمد أبو جبل لاعب سموحة ومحمد صبحي القادم من بتروجيت. وواصلت إدارة القلعة البيضاء صفقاتها من خلال التعاقد مع أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم بجانب إسلام جابر القادم من صفوف الداخلية. ودعمت إدارة الزمالك مركز الظهير الأيسر بالتعاقد مع محمد عبد الشافي القادم من صفوف أهلي جدة السعودي وكريم بامبو لاعب الإسماعيلي السابق في صفقة انتقال حر.

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