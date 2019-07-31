بيراميدز يعلن التعاقد مع صفقة هجومية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أعلن نادي بيراميدز تعاقده رسميًا مع المهاجم دودي الجباس لاعب فريق وادي دجلة من أجل تدعيم الفريق في الموسم الجديد.

ووفقًا لما جاء على صفحة نادي "بيراميدز" عبر "فيسبوك" فأن اللاعب انضم رسميًا لصفوف الفريق بعد مفاوضات قادها المدير التنفيذي ممدوح عيد وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

وعبّر اللاعب عن سعادته بالانتقال لصفوف بيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرًا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.

جدير بالذكر أن دودي الجباس سيكون سابع صفقات بيراميدز في الموسم الجديد بعد التعاقد مع إسلام عيسى وأحمد علي ومحمد عطوة ومحمود حمادة وجون أنتوي وطارق طه.