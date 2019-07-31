أهلي جدة يكشف موقفه النهائي من ضم علاء وحجازي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
أكد عبد العزيز المهدي مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة، أن ناديه لم يدخل في مفاوضات رسمية من أجل ضم محمود علاء مدافع فريق الزمالك.
وأضاف مدير المركز الإعلامي بنادي أهلي جدة في تصريحات عبر شاشة "تايم سبورت" صباح الأربعاء :"محمود علاء كان من ضمن ترشيحات لتدعيم الدفاع".
وتابع :"كل ما تردد عن دخولنا في مفاوضات مع الزمالك أو اللاعب غير صحيح".
وواصل :"محمود علاء مدافع مميز وبالطبع جميع الأندية السعودية تتمنى التعاقد معه إلا أننا لم نفاوضه".
وعن موقف ناديه من مدافع ويست بورميتش أحمد حجازي، قال :"حجازي كان ضمن الترشحيات أيضًا إلا أننا لم نفاوضه رسميًا أو مع ناديه".
وأنهى :"سنتعاقد مع مدافع غير متواجد في المنطقة العربية".
جدير بالذكر أن أحمد حجازي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لصفوف أهلي جدة بحسب ما كشت عنه تقارير صحفية سعودية.
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