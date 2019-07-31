أوبلاك: لقب أفضل حارس بالعالم يتطلب العمل أكثر

أكد حارس أتلتيكو مدريد، السلوفيني يان أوبلاك، أنه يشعر بالإطراء حين يقال عنه أنه أفضل حارس في العالم، لكنه أشار إلى أنه لم يصل بعد لأفضل مستوياته.

في مقابلة نشرتها صحيفة ماركا، اليوم الأربعاء، قال أوبلاك الحاصل على جائزة زامورا التي تمنح للحارس الأقل استقبالاً للأهداف في الدوري الإسباني لكرة القدم لأربع سنوات متتالية: “كل شخص لديه لاعب مفضل، لكن كلما زاد عدد الأشخاص الذين يقولون لك ذلك تشعر بأنك في الطريق الصحيح”.

واستطرد: “لكن لا ينبغي التوقف عند هذا الحد، ويجب التطور كل يوم، لم أصل بعد لأفضل مستوياتي ويمكنني التحسن، بذلك تتحقق الألقاب الجماعية التي تعد الهدف الأهم، وبمساعدة الجميع نستطيع تحقيق ذلك”.

وعن تجديد عقده مع “الأتلتي” عقب عدة أشهر من المفاوضات، ورداً على سؤاله عنما إذا كان قد فكر في البحث عن وجهة جديدة لعدم شعوره بالتقدير في النادي المدريدي، قال أوبلاك: “نعم، كانت هناك شكوك، لكن هكذا هي حياة اللاعب المحترف، تحدثت في المكان الذي ينبغي أن أتحدث فيه وهو الملعب، لذلك كنت مطمئناً، وكنت أعلم أن الأمور ستسير بشكل جيد وهذا ما حدث”.

وأكد: “أعلم أن النادي واللاعبين والمدربين يحترمونني، ومع تجديد العقد انتهى الحديث عن هذا الأمر في الصحف”.

وأضاف: “سجلنا الكثير من الأهداف وخلقنا العديد من الفرق، لكن يبقى الأهم هو أننا قدمنا كرة قدم جيدة، لكنها مباراة ودية، ليست بـالليغا ولا بـ”التشامبيونز”، حيث ستلعب الفرق بقدر أكبر من التنافسية، إلا أنها بداية جيدة”.

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وعن زميله المهاجم دييجو كوستا الذي سجل أربعة أهداف “سوبر هاتريك” في ودية ريال مدريد، توقع أوبلاك له موسما عظيما مع الفريق، مؤكدا أنه لاعب “هام ويضيف الكثير”.

كما تحدث الحارس السلوفيني عن الصفقات الجديدة التي أبرمها النادي هذا الصيف لتعزيز صفوف الفريق عقب رحيل الكثير من

اللاعبين وكيف تمكن اللاعبين الجدد من الاندماج سريعا.

وقال “لا شك أن الانضمام لأتلتيكو والاندماج بين صفوفه بهذه السرعة أمر معقد. هذا العام مع تغيير العديد من اللاعبين بعدما رحل الكثير من المخضرمين…أصبحت عملية الاندماج أكثر سهولة”.

وأضاف “أتمنى أن يندمجوا أكثر حتى من ذلك وأن يواصلوا العمل والإنصات للمدرب (الأرجنتيني دييجو سيميوني) كي تسير الأمور بشكل جيد”.