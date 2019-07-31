سواريز يعود لبرشلونة.. وميسي يواصل الغياب

التحق المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز اليوم الأربعاء بتدريب فريقه برشلونة، بعد انتهاء عطلته الصيفية، الذي قاده المدرب إرنستو فالفيردي.

وبهذا يستهل سواريز فترة الإعداد للموسم الجديد بشكل رسمي مع الفريق الكاتالوني، بعدما كان تدرب منفرداً ليوم واحد الأسبوع الماضي، قبل السفر إلى إيبيزا لاستكمال عطلته.

وبهذا سيكون سواريز متاحاً لفالفيردي للمشاركة في كأس جوان غامبر التي سيخوضها برشلونة على ملعب كامب نو في 4 أغسطس المقبل.

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كما انضم للتدريب اللاعب السنغالي موسى اوجي الذي شارك مع منتخب بلاده في نهائيات أمم أفريقيا في مصر مؤخراً وحل فيها وصيفاً.

وعاد قلب الدفاع جيرارد بيكيه إلى التدريب الجماعي بعد تخطيه المشكلات البدنية التي داهمته مؤخراً.

ويستعد برشلونة لخوض أولى مبارياته في الليغا في 17 من الشهر المقبل أمام أتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس.