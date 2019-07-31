زيدان يرد على تصريحات كورتوا

أكد المدير الفني لريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عقب الخسارة أمام توتنهام هوتسبر الإنجليزي 0-1، ضمن بطولة كأس أودي الودية، عدم وجود أي مركز داخل الفريق محجوز باسم لاعب، وذلك رداً على الأداء الكبير الذي قدمه الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس في اللقاء.

رداً على سؤال حول أداء الحارس الكوستاريكي، صرح “زيزو” بأنه لا يوجد أي لاعب يضمن مكانه في التشكيل الأساسي.

وقال في هذا الصدد: “كيلور قدم مباراة كبيرة، هذا واضح، ما قاله تيبو يجب مشاهدة ماذا قال؟، لا أعتقد أن هناك أي لاعب يضمن مقعده كأساسي، الجميع يقوم بنفس الأشياء، والجميع عليهم أن يكونوا مستعدين، يجب الحديث عن اللاعبين الموجودين هنا.

ويرى المدرب الفرنسي أن فريقه كان أفضل رغم الخسارة، ولكنه أقر بأن المستوى سيرتفع خطوة بخطوة على مدار فترة الإعداد: “لا يمكن أن نكون سعداء بالهزيمة، ولكننا كنا أفضل في جميع النواحي، يجب علينا أن نكون إيجابيين مع إدراك الجوانب التي يجب تحسينها”.

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وحول مستقبل الكولومبي خاميس رودريجيز، صرح ‘زيزو’ أنه لا يعرف ماذا سيحدث مع الكولومبي في المستقبل.

وحول الصفقات الجديدة المنتظر إبرامها، قال إن الفريق أمامه حتى 31 أغسطس/آب المقبل، شأنه شأن باقي الأندية، ومن الممكن أن يتغير الموقف.

كما تحدث زيدان عن غياب الويلزي جاريث بيل، حيث أكد أن لاعبه سيظل يتدرب في مدريد لأنه “لم يكن بحالة جيدة”. “هذا ما حدث. لقد ظل يتدرب هناك، ليس أكثر. هذا قرار مشترك بيني وبين الأطباء بعد الحديث معه”. (إفي)