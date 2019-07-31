مدرب توتنهام: نافاس أنقذ “الملكي” من هزيمة ثقيلة

وصف مدرب توتنهام، ماوريسيو بوكيتينو، حارس ريال مدريد، كيلور نافاس، بأنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، بعد أدائه خلال ودية الفريقين خلال كأس “أودي” بميونخ.

غاب نافاس عن المشاركة أساسياً منذ وصول كورتوا من تشيلسي، لكنه خاض مواجهة توتنهام بعد إصابة الحارس البلجيكي.

وقال مدرب توتنهام في تصريحات نقلتها صحيفة ماركا عقب المباراة: “كان كيلور رجل المباراة”.

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وأضاف: “أظهر أنه واحد من أفضل حراس المرمى في العالم، كان مثيراً للإعجاب، أظهر أنه حارس مرمى ذو عقلية رائعة”.

وأوضح: “إن لم يكن متواجداً، لكانت النتيجة أكبر”.

وخسر ريال مدريد أمام توتنهام 0-1، ليواجه الفريق المدريدي نظيره فنربخشة، الذي خسر من بايرن ميونخ 1-6 على المركز الثالث، بينما يلعب توتنهام مع نظيره بايرن في النهائي.