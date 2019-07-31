فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم كهربا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي لإعلان صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.
وقال منصور: "أتيت من انبي كومبارس والزمالك من جعلك نجم لتجني الأموال، ولد عاق أنتهى.. وانا معه لنرى
الزمالك لعب مبارياته الهامة وسط
وتابع: "عندي ولد عاق أسمه كهربا اترافعت لأخوه كان واخد اعدام وخففتله الحكم،علي العكس عندي لاعب كبير أسمه فرجاني ساسي، كهربا لعبوا في دماغه فيلأهلي والخطيب، وانا ممكن كنت اخدت رمضان بعد ما قعد معانا زي عبدالله السعيد".
ووجه رسالة إلى كهربا قائلا: "يا كهربا النادي اللي عملك وركبك عربيات، بعتنا لاتحاد الكرة، وتم رفض إرسال البطاقة
وعرض مرتضى منصور خلال المؤتمر صورة لكهربا مع إحدى الفتيات أثناء عدم وجوده في معسكر الفريق، معلقا عليها: "كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، لا يصح أن يكون لاعب كرة ".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور يهاجم كهربا ويعرض صورته مع فتاه اثناء غيابه عن مسكر الزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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