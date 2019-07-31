مرتضى منصور يهاجم كهربا ويعرض صورته مع فتاه اثناء غيابه عن مسكر الزمالك

فتح مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك النار على لاعب الفريق السابق محمود عبدالمنعم كهربا، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا بمقر النادي لإعلان صفقات الفريق استعدادا للموسم الجديد.

وقال منصور: "أتيت من انبي كومبارس والزمالك من جعلك نجم لتجني الأموال، ولد عاق أنتهى.. وانا معه لنرى

الزمالك لعب مبارياته الهامة وسط

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ظروف صعبة بغيابات وسوء توفيق لبعض لاعبي الفريق مثل عماد السيد وعمر صلاح".

وتابع: "عندي ولد عاق أسمه كهربا اترافعت لأخوه كان واخد اعدام وخففتله الحكم،علي العكس عندي لاعب كبير أسمه فرجاني ساسي، كهربا لعبوا في دماغه في

لأهلي والخطيب، وانا ممكن كنت اخدت رمضان بعد ما قعد معانا زي عبدالله السعيد".

ووجه رسالة إلى كهربا قائلا: "يا كهربا النادي اللي عملك وركبك عربيات، بعتنا لاتحاد الكرة، وتم رفض إرسال البطاقة

وعرض مرتضى منصور خلال المؤتمر صورة لكهربا مع إحدى الفتيات أثناء عدم وجوده في معسكر الفريق، معلقا عليها: "كان يقضي أوقاته مع الفتيات وسكران، لا يصح أن يكون لاعب كرة ".