ميلان يقترب من ضم مهاجم ليل الفرنسى

اقترب نادى أي سي ميلان الإيطالي من الحصول على خدمات النجم البرتغالى رفائيل لياو مهاجم فريق ليل الفرنسى ضمن خطة دعم الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
وأكدت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الايطالية فيتقرير لها اليوم الأربعاء أن اللاعب صاحب الـ 20 عاماً وصل إلى عيادة لا مادونينا لإجراء الكشف الطبى صباح اليوم الأربعاء قبل إنهاء التعاقد معه رسميًا .
أضافت الصحيفة أن اللاعب سينضم لصفوف ميلان لمدة خمسة مواسم مقابل 25 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب تياجو جالو وحصول اللاعب على راتب سنوى 2 مليون فى الموسم الواحد .
الجدير بالذكر أن نادى ميلان أعلن رحيل مهاجم الفريق باتريك كوترونى إلى نادى وولفر هامبتون الإنجليزى .
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