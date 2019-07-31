مرتضى منصور: جروس أضاع الدوري من الزمالك وأبارك لاتحاد الكرة

واصل مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك هجومه على كريستيان جروس المدير الفني الأسبق للفارس الأبيض خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمقر النادي للكشف عن صفقات الفريق للموسم الجديد.

وقال مرتضى:"هذا المجنون اللي اسمه جروس أضاع الدوري بنقاط أهدرها رغم توفيري للاعبين في كل مركز بنفس المستوى، وسأذيع الفيديوهات المسجلة الخاصة بجلساتي معه كل يوم من خلال صفحتي.

وتابع: "أبارك لاتحاد الكرة ولجنة الحكام ولجنة المسابقات على التتويج بالدوري، لم أواجه الأهلي وحده في المنافسة على اللقب.

وأضاف:"قبل أن نبدأ سنقرأ سوره الفلق في عين سيد عبدالحفيظ، وأقول له "خليك إنت في محمود متولي أبو ثلاثة صليبي".