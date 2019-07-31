حضور صفقات الزمالك الجديدة بالمؤتمر الصحفي الذي يعقده مرتضى منصور

اجتمع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع اللاعبين الجدد قبل انعقاد المؤتمر الصحفي، الذي يعقده رئيس الزمالك بمقر النادي. بدأ المؤتمر الصحفي في حضور أحمد جلال نائب رئيس النادي وعلاء مقلد عضو مجلس إدارة النادي، بـتواجد محمد عبدالشافي وشيكابالا وابوجبل واسلام جابر ومحمد عواد وبن شرقي واوناجم ومصطفي محمد وكريم بامبو ومحمد صبحي، تمهيداً لتقديمهم خلال المؤتمر الصحفي المقرر بعد قليل. عبدالشافي وشيكابالا وابوجبل واسلام جابر ومحمد عواد وبن شرقي واوناجم ومصطفي محمد وكريم بامبو ومحمد صبحي، تمهيداً لتقديمهم خلال المؤتمر الصحفي المقرر بعد قليل.

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