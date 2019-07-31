بالصور.. على وتاتيانا سلامة ينهان المرحلة الأولى من الإعداد لبطولة فينسيا الدولية لناشئي الجولف

ينهي غدًا الخميس الثنائي المصرى الصاعد على سلامة وشقيقته الصغرى تاتيانا سلامة المرحلة الأولى من استعداداتهما للمشاركة فى بطولة فينسيا الدولية لناشئي وناشئات الجولف المقرر إقامتها خلال الفترة من 22 حتى 24 أغسطس المقبل.

وشهدت المرحلة الأولى من برنامج الإعداد الذى يشرف عليه المدربان الهولندى باس كرافينكل والإيطالية باربرا برون تدريبات مكثفة على فترتين يوميًّا بدنيًّا وفنيًّا.

وتبدأ المرحلة الثانية من برنامج الإعداد الأسبوع

المقبل ثم يعقبها راحة قصيرة ويليها المرحلة الثالثة والأخيرة لمدة عشرة أيام قبل انطلاق المنافسات على ملعب البطولة للتعود على الأجواء.

ويشارك على سلامة للعام الثانى على التوالى فى بطولة فينسيا بمرحلة تسع سنوات بينما تلعب شقيقته تاتيانا فى مرحلة سبع سنوات وهى أصغر لاعبة بالبطولة حيث لم تكمل بعد عامها

الخامس.

وتأتي المشاركة المبكرة للثنائي المصرى على وتاتيانا سلامة فى البطولات الدولية بهدف الاحتكاك بمدارس مختلفة ومتقدمة رياضة الجولف والحصول على الخبرات اللازمة للمنافسة مستقبلا لاسيما فى ظل اهتمام وتشجيع وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى اللا محدود للناشئين والشباب فى مختلف اللعبات من أجل صناعة أبطال مصريين تكون لديهم القدرة على رفع علم مصر فى المحافل القارية والعالمية والأوليمبية وهو ما ظهرت بشائره بقوة مؤخرًا فى أكثر من لعبة أبرزها حصول شباب اليد على الميدالية البرونزية فى بطولة العالم.

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