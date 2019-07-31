إيهاب جلال يكثف تجهيزات لاعبي المصري بالمرحلة الثالثة من الإعداد للموسم الجديد

يدخل فريق الكرة بالنادي المصري البورسعيدي المرحلة الثالثة من الاستعدادات للموسم الجديد بمعسكر جديد يقام بمدينة الإسماعيلية تحت قيادة إيهاب جلال المدير الفني.

يؤدى الفريق 4 مباريات ودية بالمعسكر بعدما أنهى اللواء ياسر سالم المدير الإدارى الإتفاق على إقامة المباريات الودية للفريق حيث يلتقي المصري في أولى مبارياته في الرابع من أغسطس الجارى مع فريق نادي مصر الوافد الجديد على الدوري الممتاز.

وبعدها يلتقى مع فريق النادي الاسماعيلي ويخوض الفريق ثالث ودياته أمام فريق الانتاج الحربي في التاسع من أغسطس ويختتم الفريق مبارياته الودية بملاقاة فريق التقدم أحد أندية الدرجة الثانية بالمملكة العربية السعودية في العاشر

مننفس الشهر.

وكان الفريق قد أنهى تدريباته الصباحية والمسائية على ملعبه ببورسعيد قبل الإنتقال لمعسكر الإسماعيلية.

وشهدت التدريبات التركيز على الجوانب البدنية والفنية وخاض اللاعبون مراناً بدنياً شاقاً إشتمل على عدد من الوحدات التدريبية التي تهدف الإرتقاء بمعدلات اللياقة البدنية للوصول للمعدلات المثالية قبل إنطلاق الموسم الكروي.

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ودخل الجهاز الطبى بقيادة الدكتور هشام مصطفى فى سباق كبير لإتمام شفاء اللاعبين المصابين وكان آخرهم المدافع كريم العراقى الذى أثبتت الفحوصات والأشعات التشخيصية عن إصابته بإلتواء شديد في كاحل القدم الأمر يستلزم وضع

قدمه في الجبس لمدة ستة أسابيع يخضع بعدها لجلسات التأهيل التي تستمر لستة أسابيع أخرى لتصل مدة غياب اللاعب لما يقرب من ثلاثة أشهر كاملة.

كما واصل أحمد بوسكا حارس المرمى برنامجه التأهيلي وأدى اللاعب مجموعة متنوعة من تدريبات التقويات والمرونة بعد إجراءه جراحة الرباط الصليبي مارس الماضي ، وواصل البوركينابي سعيدو سينبوري برنامجه التأهيلي.

ويؤدى الثلاثي محمود وادي وإسلام أبو سليمة وسعيدو سنبوري مرانًا فرديًا تحت إشراف الجهاز الطبي وأداء بعض التدريبات البدنية والإنضمام تدريجيا للتدريبات الجماعية.

وخاض رباعي حراس مرمى أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاتة وإيهاب العايدي مرانًا قويًا تحت إشراف مصطفى كمال خُصص فيه العديد من الأدوات التي تساعد على رفع مستوى الحراس من حيث سرعة رد الفعل والإرتقاء العالي وإتخاذ القرار السريع فى الكرات العرضية .