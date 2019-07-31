رسميا.. بيراميدز يعلن تعاقده مع دودو الجباس

انضم دودي الجباس لاعب ليرس البلجيكي ووادي دجلة إلي صفقات نادي بيراميدز بعد توقيعه اليوم رسميًّا علي عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه مديرالتعاقدات عمرو بسيوني بإنهاء الصفقة بنجاح ويلحق اللاعب بمعسكر فريقه للاستعداد مع باقي زملائه للموسم الجديد.
وعبر اللاعب عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوضتجربة جديدة مع الفريق مشيرًا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.
ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافًا لوادي دجلة في الدوري المصري، كما استدعي ١٥ مرة للمنتخب الوطني الأول.
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