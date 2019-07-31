رسميًا.. ثنائي الزمالك في الإسماعيلي

وقع ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لنادي الإسماعيلي ضمن اتفاق القلعة البيضاء مع الدراويش بشأن انتقال محمد عواد للزمالك. عواد للزمالك. ووقع أحمد مدبولي قادماً من الزمالك إلي الإسماعيلي لمدة أربع مواسم. بينما فعل الإسماعيلي بند الشراء في عقد محمود عبدالعاطي دونجا لمدة ثلاث سنوات. وكان أنهى الدراويش مشواره في بطولة الدوري الممتاز وهو يحتل المركز السابع برصيد 43 نقطة.

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