صور.. لاعبو الصيد مع منتخب مصر للقوس والسهم فى بطولة التحدى الدولية بسويسرا

شارك لاعبو ولاعبات نادى الصيد مع المنتخب المصرى للقوس والسهم فى بطولة التحدى الدولية للقوس والسهم بسويسرا ، وذلك فى المعسكر التدريبى الخارجى استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والتى تقام الشهر المقبل بالمغرب والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020. الخارجى استعدادا للمشاركة فى دورة الألعاب الأفريقية والتى تقام الشهر المقبل بالمغرب والمؤهلة الى أولمبياد طوكيو 2020. أسفرت النتائج عن فوز اللاعبة ريم منصور بالمركز الأول ، كما حصدت اللاعبة ميرا أكرم المركز الثالث ، واخيرا حقق الزوجى على هانى وميرا اكرم المركز الثالث فرق مختلط. Advertisements

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