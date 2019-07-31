لجنة من وزارة الرياضة في زيارة مفاجئة لمركز شباب الصفا

قامت لجنة من وزارة الشباب والرياضة بزيارة مفاجئة لمركز شباب الصفا بالهرم بمحافظة الجيزة للوقوف علي الوضع الراهن للعمليات الانشائية بالمركز ومدي تقدمها وتذليل كافة العقبات التي تواجه عملية التطوير. تواجه عملية التطوير. وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة لسرعة الانتهاء من تطوير المركز وافتتاحه لخدمة الاعضاء. لخدمة الاعضاء. وأكدت اللجنة خلال زيارتها على المتابعة المستمرة لملف التطوير بالمركز والعمل بكل جهد لإنهائه في أسرع وقت تمهيداً لافتتاحه وخدمة الأعضاء، خاصة أن المركز هو المتنفس الرياضي الوحيد بالمنطقة ويخدم عددا كبيرا من النشء والشباب.

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