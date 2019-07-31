رياضة | مرتضى منصور: لم أعرض على شيكابالا أي منصب بالجهاز الفني الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرتضى منصور: لم أعرض على شيكابالا أي منصب بالجهاز الفني الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا، بشأن قيامه بعرض منصب داخل الجهاز الفني الجديد للفريق على محمود عبد الرازق شيكابالا مقابل اعتزاله.

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وقال رئيس الزمالك خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا بالزمالك:" غير صحيح ما تردد أنني عرضت على شيكابالا منصب مدير الكرة ، أسالوه لم اعقد جلسة معه في الفترة الماضية".

ويعلن رئيس الزمالك عن الصفقات الجديدة التي تعاقد معها الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، مع الإعلان عن عودة شيكابالا للفريق.