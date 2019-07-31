رياضة | كوميديا.. مؤتمر الزمالك يبدأ بقراءة سورة الفلق في "عين" سيد عبد الحفيظ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوميديا.. مؤتمر الزمالك يبدأ بقراءة سورة الفلق في "عين" سيد عبد الحفيظ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مؤتمره الصحفي اليوم بقراءة سورة الفلق خوفًا من الحسد لصفقات الزمالك الجديدة.

وقال مرتضى منصور: "خلي سيد عبد الحفيظ يفرح بمحمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي ، الصفقات اللي عملناها دي الصفقات اللي بجد".

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وأوضح رئيس النادي أن السحر سبب فوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز مشددًا على أن كريستيان جروس سبب ضياع الدوري في الفترة الماضية، وأنه سينشر التسجيلات الخاصة بجلساته مع جروس وتحذيره له من الاعتماد على 14 لاعبا فقط.

ووجه التهنئة للجنتي المسابقات والحكام بعد فوز الأهلي بالدوري الممتاز، موضحًا أن هناك مجاملات للفريق المنافس باحتساب ركلات الترجيح للمنافس واستعرض تسجيلات فيديو لبعض مجاملات الحكام للدوري.

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرًا صحفيًا في مقر النادي اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.