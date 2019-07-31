رياضة | رئيس الزمالك يتهم الحكام بضياع الدوري ويستشهد بـ3 أندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الزمالك يتهم الحكام بضياع الدوري ويستشهد بـ3 أندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على ترديد دعاء الحسد قبل انطلاق المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن الصفقات الجديدة للفريق.

وقام منصور بترديد بعض الآيات القرآنية قبل الإعلان عن صفقات الفريق للموسم الجديد.

وعرض رئيس نادي الزمالك بعض التسجيلات المصور لبعض الأخطاء التحكيمية التي ظهرت في مباريات الاهلي ببطولة الدوري المصري، حيث علق عليها قائلاً : مبروك الدوري يا اتحاد الكرة.. أول مرة في حياتي أرى مباراة من الأسبوع الثامن عشر تلعب في الدور الأول، واسأل هل عامر حسين مازال موجود في منصبه؟

وتابع مرتضى: "الأهلي واجه الداخلية ثم الجونة لأنها مباريات سهلة، ولجنة المسابقات سهلت عليهم المنافسات بالابعاد عن المباريات الصعبة.

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وعرض مرتضى فيديو لأخطاء الحكام الموسم الماضي لقاءات الأهلي أمام إنبي ووادي دجلة والجونة مؤكدًا أن جمهور الأهلي يعلم ذلك.,

وقال مرتضى منصور: "خلي سيد عبد الحفيظ يفرح بمحمود متولي أبو ثلاثة رباط صليبي ، الصفقات اللي عملناها دي الصفقات اللي بجد".

وأوضح رئيس النادي أن السحر سبب فوز الأهلي ببطولة الدوري الممتاز مشددًا على أن كريستيان جروس سبب ضياع الدوري في الفترة الماضية، وأنه سينشر التسجيلات الخاصة بجلساته مع جروس وتحذيره له من الاعتماد على 14 لاعبا فقط.

ووجه التهنئة للجنتي المسابقات والحكام بعد فوز الأهلي بالدوري الممتاز، موضحًا أن هناك مجاملات للفريق المنافس باحتساب ركلات الترجيح للمنافس واستعرض تسجيلات فيديو لبعض مجاملات الحكام للدوري.

ويعقد رئيس النادي الأبيض مؤتمرًا صحفيًا في مقر النادي اليوم للإعلان عن الصفقات الجديدة بالإضافة إلى الراحلين عن القلعة البيضاء.