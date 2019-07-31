رياضة | عاجل.. الزمالك يعلن ضم 10 صفقات جديدة (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الزمالك يعلن ضم 10 صفقات جديدة (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ المؤتمر الصحفي المنعقد داخل مقر نادي الزمالك في حضور المستشار مرتضى منصور رئيس النادي والمستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي وعلاء مقلد عضو مجلس الإدارة

وتواجدت الصفقات الجديدة رفقة امير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة، حيث ظهر محمود عبد الرازق شيكابالا، وأشرف بن شرقي ومحمد اوناجم، محمد عبدالشافي، مصطفى محمد، كريم بامبو، إسلام جابر، محمد ابو جبل، محمد عواد، محمد صبحي.