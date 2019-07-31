رياضة | انقلاب في صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انقلاب في صفقة انتقال محمد أوناجم للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد المغربي عدم ضم دخول كاسونجو مهاجم الزمالك ضمن صفقة انتقال لاعبه محمد أوناجم إلى القلعة البيضاء.

ورفض رئيس الوداد دخول كاسونجو في صفقة انتقال محمد أوناجم إلى الزمالك لأنه يرغب في إتمام صفقة أوناجم بشكل فردي.

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وطلب رئيس الوداد المغربي مبلغ مليون ونصف المليون دولار للاستغناء بشكل رسمي عن محمد أوناجم للزمالك على أن تكون صفقة كاسونجو بشكل منفرد بعيدًا عن أوناجم.