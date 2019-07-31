رياضة | كواليس الأزمة الكبرى بين نجمي ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كواليس الأزمة الكبرى بين نجمي ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نجما ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس مدافع وقائد الفريق، والكرواتي لوكا مودريتش لاعب الوسط في مشادة قوية خلال مواجهة الفريق الملكي أمام توتنهام والتي انتهت بخسارة الريال بهدف نظيف.

وكشفت إذاعة أوندا ثيرو الإسبانية عن كواليس الخلاف الذي نشب بين راموس ومودريتش خلال الخسارة أمام توتنهام مساء أمس على الأراضي الألمانية.

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وذكرت الإذاعة الإسبانية، حوار حاد نشب بين الثنائي راموس ومودريتش أثناء المباراة ضد توتنهام ، شوهد ذلك عندما طلب سيرجيو راموس من مودريتش اللعب بشكل أفضل ، ليرد عليه الكرواتي اتركني وحدي.

ويعيش فريق ريال مدريد فترة عصيبة، حيث فشل في الوصول إلى نتائج جيدة في اللقاءات التحضيرية وخسر بسبعة أهداف أمام أتلتيكو مدريد منذ أيام لتنهال أسهم النقد مبكرا على الفريق.