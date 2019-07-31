رياضة | رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع دودو الجباس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. بيراميدز يتعاقد مع دودو الجباس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم دودو الجباس لاعب ليرس البلجيكي ووادي دجلة الي صفقات نادي بيراميدز بعد توقيعه اليوم رسميًا علي عقود الانضمام للفريق الأول لكرة القدم بعد نجاح المهندس ممدوح عيد المدير التنفيذي ومعه مدير التعاقدات عمرو بسيوني في إنهاء الصفقة بنجاح.

وعبر دودو الجباس عن سعادته البالغة بانضمامه لبيراميدز وخوض تجربة جديدة مع الفريق مشيرًا إلى أنه متحفز لتقديم أفضل ما لديه مع النادي.

ولعب دودو الجباس لأندية كبيرة خلال مشواره الاحترافي مع نيوكاسل الإنجليزي واحترف في فرنسا وبلجيكا وكان هدافا لوادي دجلة في الدوري المصري، كما استدعي ١٥ مرة للمنتخب الوطني الأول.