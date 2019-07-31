رياضة | أفضل لاعب في العالم يدافع عن محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أفضل لاعب في العالم يدافع عن محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني وأفضل لاعب في العالم في وصلة للدفاع عن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ضد ديان لوفرين حول مباراتهما في لعبة تنس الطاولة.

وكشف موقع صحيفة "ليفربول إيكو" أن نجم ريال مدريد لوكا مودريتش دخل على الخط من أجل الدفاع عن محمد صلاح.

Advertisements

وقال مودريتش :"حسنا، لقد انهزمت بـ 1-0 لفائدة صلاح، لكن اليوم هو يوم الانتقام.. لا يمكنك الفوز ضد أي شخص.. توقف عن تضييع وقتك".

ورد لوفرين على كلام مودريتش بالقول: "صلاح يلعب بنفس طريقتك، ربما بطريقة أكثر دفاعية".

أما محمد صلاح فقط اكتفى بتعليق مقتضب على الصورة :"7-0"، وذلك في إشارة إلى أنه هزم زميله لوفرين بنتيجة كبيرة في تنس الطاولة.