رياضة | ريفر بليت يرفع عرضه لضم مهاجم أهلي جدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريفر بليت يرفع عرضه لضم مهاجم أهلي جدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى نادي ريفر بليت الأرجنتيني إلى التعاقد مع التشيلي باولو دياز مدافع النادي الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقدم ريفر بليت عرضًا لإدارة النادي الأهلي بقيمة 3 ملايين يورو، ونسبة 50% من إعادة بيعه مستقبلا، لكن الأهلي رفض العرض؛ مطالبا بالحصول على 5 ملايين يورو.

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وأشارت صحيفة "donbalon" أن ريفر بليت قدم عرضا أخيرا للأهلي لضم دياز، قدره 3 ملايين 55 ألف يورو، ونفس نسبة إعادة البيع.

وينتظر ريفر بليت رد إدارة النادي الأهلي على العرض المالي الجديد، وإذا قوبل بالرفض، فسيقوم بالبحث عن لاعب بديل قبل إغلاق سوق الانتقالات في الأرجنتين.

كما ينتظر دياز حاليا في تشيلي، للتعرف على موقفه النهائي من صفقة انتقاله إلى ريفر بليت.