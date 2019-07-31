رياضة | ضربة موجعة لخط وسط برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضربة موجعة لخط وسط برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يفاضل فريق برشلونة الإسباني بين رحيل أرتورو فيدال أو راكيتيتش خلال فترة الانتقالات الصيفية لإفساح المجال أمام ضم نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن إنتر ميلان الإيطالي يفاوض فيدال للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي بينما راكيتيتش مطلوب في مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتحسم قمة ليفربول مصير نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ـن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية يوم 16 أغسطس المقبل في ليفربول سيكون حاسمًا لصفقة نيمار لأنه سيشهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.

وسيكون الاجتماع بعد خوض سان جيرمان للجولة الأولى في الدوري الفرنسي، حيث ستدرك إدارة النادي الباريسي رد فعل جمهور الفريق صوب نيمار، لا سيما أن المباراة ستقام في حديقة الأمراء ووقتها سيتبقى أسبوعان قبل غلق باب الميركاتو في فرنسا وإسبانيا، وبالتالي هناك فرصة سانحة لإبرام الصفقة هذا الصيف.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يسعى لعقد صفقة نيمار من خلال تبادل اللاعبين فقط دون الحاجة إلى تقديم أموال للنادي الفرنسي.