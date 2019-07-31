رياضة | جناح الأهلي يشعل ثورة مارتن لاسارتي على الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جناح الأهلي يشعل ثورة مارتن لاسارتي على الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل أحمد الشيخ جناح فريق الأهلي صراعًا بين مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق ومحمود الخطيب رئيس النادي الذي كان يرغب في رحيل اللاعب.

وتمسك مارتن لاسارتي بوجود أحمد الشيخ في قائمة الأهلي للموسم الجديد ولذلك غادر اجتماع لجنة التخطيط أمس غاضبَا لأن اللجنة كانت تروى عدم جدوى استمرار اللاعب في القلعة الحمراء.

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ويرى مارتن لاسارتي أنه يمكن الاستفادة من أحمد الشيخ في الموسم الجديد لأنه لم يحصل على فرصته كاملة في الموسم الماضي لتلاحم المباريات.