رياضة | الأهلي يستقر على القائمة الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يستقر على القائمة الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة مارتن لاسارتي استقر بشكل نهائي على القائمة الإفريقية والتي ستشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا النسخة المقبلة.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة: "سيتم الإعلان عن القائمة التي ستضم ٢٦ لاعبًا الساعة الثالثة أو الرابعة عصرًا، بعدما تم الاستقرار بشكل كامل على الأسماء التي ستتواجد فيها".

ويستهل الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا بمواجهة فريق "اطلع بره" من جنوب السودان.