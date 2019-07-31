رياضة | كريستيانو رونالدو في قفص الاتهام بسبب "تذكرة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو في قفص الاتهام بسبب "تذكرة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفع عدد من جماهير كوريا دعوى قضائية بسبب عدم مشاركة كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي في اللقاء الودي الذي أٌقيم بالبلاد الأسبوع الماضي.

وجلس كريستيانو رونالدو احتياطياً طوال اللقاء الودي الذي جمع يوفنتوس مع فريق نجوم الدوري الكوري الأسبوع الماضي، والذي انتهى بالتعادل 3-3.

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المحامي الكوري كيم مين هو رفع دعوى قضائية ضد منظمي المباراة، وطالب برد قيمة التذكرة وتعويض قيمته 847 دولار عن غياب كريستيانو رونالدو.

وقال كيم لـ"رويترز" إن الجمهور اشترى التذاكر لرؤية رونالدو، مؤكداً على وجود بند يُلزم يوفنتوس بإشراك اللاعب لخمس وأربعين دقيقة على الأقل، بالإضافة لحضوره لحفل توقيع مع الجمهور.

وكشفت منظمة المباراة عن أن رونالدو هو من رفض اللعب: "تحدثت مع نيدفيد وقال لي إنه يحب رونالدو أيضاً، ولكن اللاعب يرفض اللعب، ولا يمكننا فعل شيء".