رياضة | "شاكيري" يعود إلى ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "شاكيري" يعود إلى ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد شيردان شاكيري جناح فريق ليفربول الإنجليزي للانتظام في التدريب استعدادًا لمباراة مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل على لقب الدرع الخيرية.

وقال شاكيري لموقع ليفربول الرسمي: ""أنا سعيد حقًا بالعودة أخيرًا فلقد تعرضت لإصابة في منتخب سويسرا لذلك كنت أعيد التأهيل في ميلوود بينما كان الفريق في أمريكا".

وأضاف شاكيري: "أنا سعيد حقًا بالعودة للبدء من جديد والعودة مع الفريق.. أشعر أنني بحالة جيدة حقًا ومستعد لمساعدة فريقي".