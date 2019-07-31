رياضة | قمة ليفربول تحدد وجهة نيمار

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تحسم قمة ليفربول مصير نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي من الانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية ـن اجتماع رابطة الأندية الأوروبية يوم 16 أغسطس المقبل في ليفربول سيكون حاسمًا لصفقة نيمار لأنه سيشهد تواجد جوسيب ماريا بارتوميو رئيس برشلونة وناصر الخليفي رئيس سان جيرمان.

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وسيكون الاجتماع بعد خوض سان جيرمان للجولة الأولى في الدوري الفرنسي، حيث ستدرك إدارة النادي الباريسي رد فعل جمهور الفريق صوب نيمار، لا سيما أن المباراة ستقام في حديقة الأمراء ووقتها سيتبقى أسبوعان قبل غلق باب الميركاتو في فرنسا وإسبانيا، وبالتالي هناك فرصة سانحة لإبرام الصفقة هذا الصيف.

وشددت الصحيفة على أن برشلونة يسعى لعقد صفقة نيمار من خلال تبادل اللاعبين فقط دون الحاجة إلى تقديم أموال للنادي الفرنسي.