رياضة | صفقات الصيف.. الزمالك 9 : 4 الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات الصيف.. الزمالك 9 : 4 الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفوق الزمالك على الأهلي في صفقات الصيف بواقع 9 صفقات لتدعيم صفوف القلعة البيضاء مقابل 4 صفقات للقلعة الحمراء.
صفقات الزمالك
أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك إنهاء 6 صفقات هم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافي ومحمد صبحي ومحمد الشبيني وإسلام جابر ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا
صفقات الأهلى
مدد الأهلي إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد وتعاقد مع محمود متولي وأليو ديانج واقترب بقوة من ضم محمد مجدي أفشة لاعب وسط نادي بيراميدز.