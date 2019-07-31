رياضة | صفقات الصيف.. الزمالك 9 : 4 الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات الصيف.. الزمالك 9 : 4 الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفوق الزمالك على الأهلي في صفقات الصيف بواقع 9 صفقات لتدعيم صفوف القلعة البيضاء مقابل 4 صفقات للقلعة الحمراء.

صفقات الزمالك

أعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك إنهاء 6 صفقات هم أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ومحمد عبد الشافي ومحمد صبحي ومحمد الشبيني وإسلام جابر ومحمد أبوجبل ومحمد عواد ومحمود عبد الرازق شيكابالا

Advertisements

صفقات الأهلى

مدد الأهلي إعارة رمضان صبحي من هيديرسفيلد وتعاقد مع محمود متولي وأليو ديانج واقترب بقوة من ضم محمد مجدي أفشة لاعب وسط نادي بيراميدز.