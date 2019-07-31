7 كيلو زيادة في وزن إيدن هازارد ترعب جماهير الملكي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبدو أن بداية النجم البلجيكي إيدين هازارد، الوافد الجديد للفريق الملكي الإسباني ريال مدريد، قادما من تشيلسي الإنجليزي، لم تكن كما كان متوقعا لها من جانب جماهير الفريق.

إيدين هازارد فاجا جماهير ريال مدريد الإسباني، عندما تم تقديمه بوزن زائد، ما جعله مصدرا للسخرية بين المتابعين، ومصدرا للقلق داخل “النادي الملكي”.

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ووفقا لـ”سكاي نيوز” فقد كشفت مصادر إسبانية أن هازارد وصل للنادي بـ7 كيلوجرامات أكثر من وزنه الطبيعي، مما جعله يظهر بشكل غير لائق رياضيا.

المصادر أشارت إلى أن اللاعب لا يبدو أنه خسر هذا الوزن خلال الأسابيع التي تلت التقديم، في المباريات الودية التي خاضها مع ريال مدريد.. ومما زاد المخاوف، ظهور اللاعب بشكل متواضع مع فريقه خلال المواجهات الودية، وافتقاده لبريقه المعتاد الذي أظهره مع تشلسي الإنجليزي.

صحيفة “سبورت” الإسبانية، ذكرت أن رئيس النادي فلورنتينو بيريز، بدأت تراوده الشكوك حول “صفقة الموسم”، خاصة بشأن جدية هازارد في اللعب.

جماهير الريال تأمل أن ترى نسخة محسنة من هازارد يوم 17 أغسطس، عندما يخوض ريال مدريد مباراته الأولى بالدوري أمام سيلتا فيجو.