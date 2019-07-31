لويس سواريز يختتم الأجازة برفقة زوجات اللاعبين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قضى النجم الأوروجواياني لويس سواريز، مهاجم فريق برشلونة الإسباني، عطلته الصيفية برفقة عدد من أصدقائه بين حزر الكاريبي، ومنطقة إبيزا بإسبانيا.

لويس سواريز، ظهر خلال مجموعة من الصور برفقة زميله في برشلونة، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في الأيام الأخيرة للأجازة، والنجم سيسك فابريجاسـ وجوردي ألبا وأسرهم، والأصدقاء حيث قضوا أوقاتا سعيدة قبل انتهاء الأجازة.

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سواريز كان قد نشر على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام” صورة تجمع النجوم ورفيقاتهم بآخر أيام الأجازة.

كما ظهر الأرجنتيني ليونيل ميسي، مستلقي بجانب سواريز على اليخت لتحقيق الاستفادة الكاملة من آخر أيام عطلته، بعد ما أمضى أيام الراحة في الأرجنتين وجزيرة أنتيغوا وبربودا في منطقة البحر الكاريبي، ثم عاد لفترة وجيزة إلى برشلونة، وانطلق هناك إلى إيبيزا، بعدما سبقته زوجته أنتونيلا روكوزو إلى هناك مع الأولاد حيث سيبقون هناك حتى انضمام ميسي إلى برشلونة في 31 يوليو.

يشار إلى أن الدوري الإسباني سينطلق يوم 16 أغسطس المقبل، بمواجهة برشلونة وأتلتيك بيلباو، بينما ستلعب بطولة كأس السوبر في منتصف الموسم، في الهند، وتشارك بها 4 أندية، وهي برشلونة وريال مدريد وأتلتيكو مدريد وفالنسيا.