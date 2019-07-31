مدرب توتنهام ماوريسيو بوتشيتينو يحبس نفسه 10 أيام.. تعرف على السبب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الارجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام الإنجليزي، عن مدى معاناته بعد خسارة فريقه نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول في النسخة الماضية، بهدفين نظيفين من توقيع محمد صلاح وديفوك أوريجي.

المدرب الأرجنتيني قال في تصريحات له: الأمر كان صعبا، لقد عشنا 3 أسابيع لا تُصدق للتحضير للمباراة النهائية، شعرنا بإحباط شديد بعد الخسارة.

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بوتشيتينو أضاف، أقارن هذا بصيف 2002 عندما تعادلنا مع السويد وخسرنا من إنجلترا في دور المجموعات من كأس العالم خلال أسبوع واحد، كلاعب ومدرب تلك أسوأ لحظاتي في مسيرتي.

وتابع: استقيلت قطارا من مدريد إلى برشلونة في اليوم التالي للمباراة وقضيت 10 أيام في المنزل دون أن أخرج، الأمر يكون صعبا عندما تقترب من المجد.. أعتقد أننا كنا أفضل من ليفربول، لم تكن مباراة نهائية عظيمة لكن تفاصيل صغيرة صنعت الفارق.

وعن كيفية التغلب على آثار الخسارة قال: الفائز يتخطى الأمر سريعا، ربما 10 أيام مثلما فعلت أو 15 يوما.. عندما تكون في الأجازة يكون الأمر أصعب لأنك تفكر يوميا في نفس الشيء، لكن عندما تبدأ التدريبات يصبح الأمر من الماضي، الوقت الذي تتخطى فيه الأمر تبدأ النيران بداخلك في الاشتعال من جديد.