بلاغ لشرطة برشلونة بوجود متفجرات في سيارة ليونيل ميسي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تلقت سلطات أمن مطار برشلونة، بلاغا بوجود متفجرات في سيارتي النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، وزميله الأورجوياني لويس سواريز، لاعبا فريق برشلونة.

ووفقا لما ذكرته “فوكس سبورتس” نقلا عن صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن قوات الأمن في مطار “إل برات”، أجرت تفتيشا طارئا ودقيقا على سيارتي ثنائي الفريق الكتالوني بعد تلقيها بلاغا يفيد بوجود متفجرات بداخلهما.

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الصحيفة ذكرت أن ميسي وسواريز، ركنا سيارتيهما في موقف السيارات في مطار “إل برات” في برشلونة، قبل سفرهما معا إلى مدينة إيبيزا لقضاء إجازة قصيرة هناك.

قوات الأمن استعانت بالكلاب المدربة، للكشف عن مواد متفجرة في سيارتي اللاعبين، لكن تبين فيما بعد أن البلاغ كان كاذبا.

يشار إلى أن ميسي يقضي أجازته برفقة أسرته وأسرة زميله سواريز، في مدينة إيبيزا الإسبانية، وذلك قبيل انطلاق منافسات الموسم الجديد.

ميسي وسواريز كانا قد ظهرا برفقة سيسك فابريجاس، زميلهما السابق في برشلونة، وجوردي ألبا في إيبيزا خلال العطلة وحضروا حفلا غنائيا، وعلى الرغم مما تردد مؤخرا بشأن حدوث مشادة بين ميسي وأحد الأشخاص في ملهى ليلي، إلا أن اللاعب كتب عبر “تويتر” إن الأمور جيدة ولم يحدث شيء.