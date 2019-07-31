الامارات | أول فوز للظفرة في معسكر ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن أول فوز للظفرة في معسكر ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق فريق الظفرة فوزه الأول في معسكره الخارجي الذي يقيمه حالياً في مدينة نورنبيرغ الألمانية تحضيراً للموسم الكروي الجديد، وذلك على حساب فريق اف سي ويكر بيرغسون في ثاني تجاربه الإعدادية.

وأحرز أهداف الظفرة البرازيلي جواو بيدرو "هدفين" بينما أضاف المدافع البرازيلي ديغو الذي يخضع للتجربة مع الفريق الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة للمباراة.

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وأتاح المدرب الصربي فواك رازفيتش خلال المباراة الفرصة أمام مجموعة من اللاعبين من أجل الوقوف على مستوياتهم والبدء في بناء التشكيلة الأساسية التي سيعتمد عليها في الموسم الجديد خصوصاً بعد التعاقدات التي ابرمها حتى الآن.

وسيؤدي الفريق تجربته الودية الثالثة مساء يوم السبت القادم حينما يواجه فريق اف آر غارشن.

يذكر أن الظفرة كان قد تعادل 1-1 في المباراة الودية الأولى أمام عجمان.