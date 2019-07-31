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بايرن ميونخ يواجه توتنهام فى نهائى كأس أودى

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تأهل فريق بايرن ميونخ الألمانى لنهائى كأس أودى الودى المقام حاليا بألمانيا، عقب الفوز على فنربخشة التركى 6-1، في مباراة نصف النهائى التي جمعت بينهما اليوم الثلاثاء على ملعب أليانز أرينا.


أحرز سداسية البايرن ريناتو سانشيز في الدقيقة 22، وليون جورتيسكا في الدقيقة 28، وتوماس مولر في الدقائق 31 و44 من ضربة جزاء و58، وكينجسيلى كومان في الدقيقة 40، فيما سجل هدف فنربخشة ماكس كروز في الدقيقة 64 .

ويواجه بايرن ميونخ في المباراة النهائية الأربعاء على نفس الملعب توتنهام الإنجليزى، فيما سيواجه فنربشخة نظيره ريـال مدريد الإسبانى في لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع.

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