شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يعلن الصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى بعد قليل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ12 مساء للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.