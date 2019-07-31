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مرتضى منصور يعلن الصفقات الجديدة فى مؤتمر صحفى بعد قليل

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عمرو الصاوي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار و خليك في الملعب

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأربعاء في تمام الساعة الـ12 مساء للإعلان عن الصفقات الجديدة التي تم التعاقد معها وضمها لصفوف الفريق لدعمه استعدادا للموسم المقبل واستكمال مشوار المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

كما سيتم الإعلان خلال المؤتمر الصحفي عن قائمة اللاعبين الراحلين عن صفوف الفريق سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

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