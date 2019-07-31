صفقة برتغالية في الطريق إلى ميلان

اقترب ميلان من التعاقد مع البرتغالي رافائيل لياو، مهاجم ليل الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو"، أن لياو وصل صباح اليوم إلى عيادة لا مادونينا، لإجراء الفحوصات الطبية قبل اتمام انتقاله رسميًا لميلان.

وأضاف أن لياو سينضم إلى صفوف الروسونيري في صفقة تمتد حتى خمس سنوات مقبلة، فيما سيحصل اللاعب على 2 مليون يورو كراتب سنوي في الموسم الواحد.

وتابع الموقع أن قيمة الصفقة تصل إلى 25 مليون يورو بالإضافة إلى لاعب الوسط الشاب تياجو جالو، والذي تقدر قيمته بحوالي 5 ملايين يورو.

وكان ميلان أعلن رحيل مهاجمه الشاب باتريك كوتروني، أمس الثلاثاء، إلى وولفرهامبتون الإنجليزي، فيما من المتوقع أن يرحل المهاجم الآخر أندريه سيلفا أيضًا قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية.